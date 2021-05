Autarca apoiado pelo CDS denuncia “desconsideração” de Teófilo Cunha

Na sequência da posição de Teófilo Cunha, noticiada hoje pelo DIÁRIO, onde acusa alguns madeirenses de “intoxicadores da opinião pública”, Marco Martins, presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, militante do CDS eleito pelo Movimento Ribeira Brava Primeiro, considera que comparar “as características da Madeira com Marrocos, Noruega e até com Canárias é um acto de desconsideração para com a Região”.

O autarca, que é militante do CDS, embora eleito pelo Movimento Ribeira Brava Primeiro, e que desde a primeira hora tem estado solidário com as preocupações da população, contra a instalação de mais jaulas na costa da Ribeira Brava, vem questionar sobre “como se pode falar de evidência científica, quando toda gente sabe que na Madeira, desde a implantação das jaulas no Caniçal, nunca houve monitorização rigorosa. Quando há evidências de maus-cheiros por negligência no transporte e recolha do pescado na Calheta, para além de projectos pouco rigorosos apresentados e sem a devida monitorização, como alertam os experts e cientistas madeirenses na matéria”, denuncia.

Quando autarcas de diferentes municípios e freguesias mostram-se claramente preocupados e a atitude de um membro do Governo é desconsiderar, para Marco Martins só resta pedir ao secretário do Mar que governe “para os madeirenses e para o interesse dos municípios e não para os interesses de empresas offshore, com interesses que não os da integridade da fauna, flora e ambiente marinho da Região, turística e de dimensão reduzida e por isso refém do impacto visual da instalação de mais jaulas de aquicultura, sobretudo entre o Cabo Girão e o Calhau da Lapa”, conclui.