Centro da Sagrada Família apoiado com 5 mil euros pela Câmara Municipal do Funchal

O Centro de Recuperação Psicopedagógica da Sagrada Família, instituição gerida pela Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, recebeu 5 mil euros por parte da Câmara Municipal do Funchal. Este apoio surge na sequência abrigo dos apoios ao associativismo e a actividades de interesse municipal.

Miguel Silva Gouveia e a vereadora Dina Letra visitaram, esta manhã, este centro e foram recebidos pela Irmã Superiora e Directora Gerente da instituição, Irmã Albina Silva.

O presidente teve oportunidade de assistir a um momento musical protagonizado por alguns utentes e relembrou os projectos realizados pelas Irmãs Hospitaleiras em parceria com a CMF, “que tem dado aos jovens e adultos acolhidos a oportunidade de pisarem o palco, nomeadamente do nosso Teatro Municipal, desenvolvendo as suas competências e promovendo a inclusão na comunidade".

O autarca enalteceu “o trabalho notável e o grau de profissionalismo que encontramos nesta instituição”, e ressaltou a “dimensão e a qualidade das instalações”. Além disso, dirigiu uma palavra de apreço aos profissionais que ali trabalham, “que todos os dias dão o melhor de si e garantem, com empenho e profissionalismo, todos os cuidados e incentivos necessários ao bem-estar dos utentes, numa área tão imprescindível como é a saúde mental".

Este centro fica localizado na freguesia de São Roque, é um dos doze estabelecimentos de saúde dirigido pelo Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Neste momento, "acolhe crianças e jovens e está orientado para a prestação de cuidados diferenciados e humanizados em saúde mental da infância e adolescência, pedopsiquiatria, multideficiência e reabilitação".

O Centro possui uma lotação global de 235 camas, distribuídas por 7 unidades de médio e longo internamento, 2 residências de transição e uma unidade de curto internamento de pedopsiquiatria.