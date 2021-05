Clube Naval do Funchal e DIÁRIO convidam a fazer aula de Sh’Bam

É descrito como um treino de dança divertido e incrivelmente viciante. Trata-se do Sh’Bam, uma modalidade de exercício físico em que se dança de uma forma descontraída e nada complicada de se seguir. Ora, o DIÁRIO de Notícias da Madeira e o Clube Naval do Funchal uniram esforços e promovem esta sexta-feira, 21 de Maio, uma aula de Sh’Bam, ao ar livre, que visa celebrar um estilo de vida mais saudável e relaxante.

A aula de Sh’Bam será dada por Fábio Leão (instrutor certificado desta modalidade) com apoio da Ângela Pinto, também instrutora certificada (mas não nesta modalidade), ambos do Clube Naval do Funchal.

“Sh’Bam é uma zona livre de ego - sem necessidade de experiência de dança. Tudo o que você precisa é de uma atitude divertida e um sorriso atrevido, então esqueça a timidez em casa, pois se você pensa que não pode, você vai sair do Sh’Bam sabendo que pode”, explicam os promotores da iniciativa.

Os instrutores Fábio Leão e Ângela Pinto trazem dez pessoas - alunos seniores que praticam esta modalidade - no Clube Naval do Funchal. A aula desta sexta-feira será dada com música adequada entre as 11h30 e as 12 horas, em frente à loja do DIÁRIO, na Rua Fernão de Ornelas n.º56, permitindo que quem assim o entender se junte a esta iniciativa, com o devido distanciamento.

De salientar que o o Clube Naval do Funchal oferecerá vouchers de 3 dias de ginásio grátis, a todos os que comprarem esta sexta-feira um exemplar do DIÁRIO.

Esta promoção está disponível nas Lojas do DIÁRIO da Rua Dr. Fernão Ornelas, n.º 56, Rua da Alfândega, n.º 8 e Marina Shopping, piso 0, limitada ao stock existente (não acumula com outras campanhas em vigor).