Há 24 anos, o 'clube único' regional era notícia

A 14 de Maio de 1997, os dirigentes do Marítimo, Nacional e União, diziam que sim ao clube único proposto pelo então presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, numa reunião que teve lugar na Quinta Vigia. Esta foi a notícia que mereceu destaque na edição do DIÁRIO de há 24 anos.

"A Sociedade Desportiva vai em frente. O protocolo do Governo Regional também. E aquela história de condicionar decisões, ocorrida na Assembleia-Geral do Marítimo na noite anterior, não vem ao caso. Ficou a esperança nos estatutos. Vai haver um clube, chamado como a Quinta Vigia quer e com as cores que já tinham sido decididas. Rui Fontes, Rui Alves e Jaime Ramos saíram radiantes da vida depois de Jardim ter distribuído os cargos: Fontes presidente da SD, Alves e Ramos a vices. Quanto aos sócios do Marítimo, uns aceitam, mas outros dizem: Fontesvai ter que explicar melhor a sua posição", contava o DIÁRIO, que acrescentava ainda que "os sócios do Marítimo nem chegaram a contar na reunião de ontem entre os clubes e Jardim".

Aliás, na edição de há 24 anos, o DIÁRIO revelava ainda que anúncio público do acordo entre os presidentes dos três clubes e Alberto João Jardim, nos termos anunciados como sendo os da proposta do Governo Regional, tinha provocada junto dos sócios do Marítimo uma reacção de preplexidade.

"Marítimo e Associados Nacional e União da Madeira Futebol SAD é, assumidamente, - salvo qualquer reviravolta de última hora - a única designação que terá a sociedade desportiva que representará o futebol profissional da Madeira já na próxima época no "nacional" da I Divisão", avançava ainda o DIÁRIO.

A verdade é que este intento do Governo Regional acabaria por não ir em frente. Os sócios do Marítimo continuaram no finca pé e a 25 de Maio, Jardim era vaiado em pleno estádio dos Barreiros, por adeptos do seu clube, após ter sugerido a fusão dos clubes da ilha.

Na edição de há 24 anos, o DIÁRIO destacava ainda que a Provedoria da Justiça continuava à procura de um local para se instalar na Madeira, numa altura em que as queixas nacionais aumentavam 70 por cento.

O rescaldo das cerimónias do 13 de Maio em Fátima e a homenagem do Governo Regional ao então presidente da Junta de Freguesia da Tabua, António Rodrigues, também foram notícia no DIÁRIO.

Descarregue aqui a edição do DIÁRIO de 14 de Maio de 1997 e leia estas e outras notícias do dia.