Clube Naval do Funchal vence Campeonato Regional de Canoagem de Mar

A Associação Regional de Canoagem da Madeira realizou hoje a primeira competição de 2021, denominada por Campeonato Regional de Canoagem de Mar.

Foi num ambiente de festa que o mar da zona oeste recebeu os canoístas oriundos da Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Força 5 Madeira, do Clube Naval da Calheta, do Clube Naval do Funchal e do Ludens clube de Machico.

Esta prova foi destinada às categorias SS1 e SS2 Juniores, Seniores e Veteranos Masculinos, Femininos e Mistos. Todas as categorias tiveram de percorrer 17,8 Km.

Assim, em SS1 Seniores Masculinos, David Fernandes (CNF) venceu com o tempo de 01:17:12, Bruno Afonso (CNF) foi segundo com o tempo de 01:19:15, fechando o pódio Marco Gomes (CNF) com o tempo de 01:19:15.

Já nos SS1 Femininos, Carlota Duarte (CNF) completou a sua prova com o tempo de 01:32:35.

Nos SS1 Juniores Masculinos Bernardo Pereira (CNC) completou a prova em 01:17:49, seguido de Oleksandr Bobuskyy (CNC) e António Ribeiro (CTM) com o tempo de 01:20:50 e 01:22:28 respectivamente.

Nos femininos, Luísa Pereira (CTM e Maria Morgado (CNC), completaram o percurso em 01:39:51 e 01:40:52, respetivamente.

Em SS1 Veteranos A Masculinos, Luis Silva (CTM) e Agostinho Órfão (CNC), subiram ao 1º e 2º lugar respetivamente, terminando a competição em 01:31:24 e 01:29:43 respectivamente.

Já nos Veteranos B Masculinos Duarte Camacho (CF5) completou os 17,8 Km em 01:36:22, seguido de Alberto Pereira (CNC) e Vitor Chaves (CNC), com o tempo de 01:45:37 e 01:58:58.

A nível colectivo, o Clube Naval do Funchal sagrou-se Campeão Regional de Canoagem de Mar com 1200 pontos, seguindo pelo Clube Naval da Calheta e pelo Centro Treino Mar e com 1110 e 1027 pontos respectivamente.

De destacar, que os Campeões Regionais irão representar a Madeira, no Campeonato Nacional da Especialidade, a ter lugar nos dias 29 de Maio em Milfontes e 3 de Outubro em Sesimbra/ Setúbal.