EUA reforçam sanções para bloquear venda de petróleo à China

Os Estados Unidos sancionaram ontem 12 indivíduos e entidades ligados a Teerão, acusando-os de facilitarem a venda de petróleo iraniano à China, poucos dias antes de um encontro entre Donald Trump e o homólogo chinês, Xi Jinping.

A atualização da lista negra do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) foi publicada pelo Departamento do Tesouro, incluindo diversos membros da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), o exército ideológico do regime de Teerão, bem como empresas nos Emirados Árabes Unidos e em Hong Kong.

O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent assegurou que o departamento que dirige "continuará a privar o regime (iraniano) dos fundos necessários para os seus programas de armamento, os seus grupos terroristas e as suas ambições nucleares", no contexto do conflito com os Estados Unidos.

A IRGC, adiantou, "depende de empresas de fachada localizadas em jurisdições económicas permissivas para ocultar o seu papel nas vendas de petróleo e canalizar os lucros para o regime iraniano".

Algumas das empresas recentemente sancionadas "estiveram envolvidas em múltiplos carregamentos de petróleo (...) cada um no valor de dezenas de milhões de dólares", e outras facilitaram a utilização de vários navios pertencentes à "frota fantasma" do Irão, uma rede de embarcações utilizadas para transportar petróleo, contornando as sanções, afirma o Departamento do Tesouro.

As sanções norte-americanas incluem o congelamento de quaisquer bens detidos nos Estados Unidos e a proibição de empresas e cidadãos norte-americanos negociarem com os indivíduos ou empresas visados.

Três indivíduos ligados à IRGC foram incluídos na atualização de hoje: Mohammadreza Ashrafi Ghahi, Samad Fathi Salami e Ahmad Mohammadi Zadeh.

Foram ainda incluídos na lista várias empresas com ligações à IRGC: Atic Energy FZE, Ocean Allianz Shipping LLC, Universal Fortune Trading LLC e Blanca Goods Wholesaler, todas com sede nos Emirados Árabes Unidos; Hong Kong Blue Ocean Limited, Hong Kong Sanmu Limited, Jiandi HK Limited e Max Honor International Trade Co. Limited, estas com sede na região administrativa chinesa de Hong Kong; e a Zeus Logistic Group, sediada em Omã.

A trégua na guerra, iniciada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão em 28 de fevereiro, está no seu ponto mais crítico depois de o próprio Presidente norte-americano, Donald Trump, ter considerado no domingo que a resposta de Teerão à proposta de paz de Washington era "completamente inaceitável".