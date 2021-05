Clubes regionais recebem distinções honrosas

Foi uma tarde de mérito para os filiados da Associação de Futebol da Madeira. Numa cerimónia realizada no Auditório da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, os filiados participantes no Processo de Certificação das Entidades Formadoras da época 2019/20 viram a sua dedicação honrada e premiada com a recepção das respectivas placas e diplomas por parte do líder máximo da Federação Portuguesa de Futebol: Fernando Gomes.

Na abertura da cerimónia, Rui Marote, residente da Direção da AF Madeira, enalteceu a presença do presidente da direcção da Federação Portuguesa de Futebol e de Jorge Carvalho, Secretário regional da Educação Ciência e Tecnologia, além de mais entidades e todos os representantes dos clubes presentes, aproveitando da palavra para agradecer publicamente à pessoa de Fernando Gomes toda a ajuda disponibilizada às Associações de Futebol e aos Clubes nacionais e distritais/regionais.

O líder associativo aproveitou ainda o momento para agradecer o empenho dos clubes nos passados meses que permitiu concluir o Processo de Certificação de Entidades Formadoras, e demonstrar perante os presentes o desejo, em especial ao Secretário da Educação, Ciência e Tecnologia, a retoma da competição desportiva em prol dos nossos jovens jogadores.

Rui Marote, demonstrou-se estar ao lado dos filiados regionais através da entidade que rege o futebol e futsal regional, ao informar que desde que a pandemia assolou o desporto regional, especificamente o futebol e futsal, a AF Madeira disponibilizou até ao momento ajudas no valor de 110.000 euros, permitindo que estes mantenham as suas actividades, e consequentemente o desenvolvimento do jogador regional. Vivendo-se tempos conturbados, foi ainda dada uma palavra de esperança aos presentes no desejo que o Governo da República em desbloquear as ajudas provenientes da Comunidade Europeia para o desporto, capacitando as entidades desportivas em desenvolver a sua actividade com maior valência e determinação.



Já Fernando Gomes, presidente da FPF, demonstrou regozijo com os desempenhos alcançados pelos clubes da Madeira no Processo de Certificação das Entidades Formadoras. No seu discurso foram ainda reconhecidas palavras de apreço aos clubes e ao Governo Regional, na pessoa de Jorge Carvalho, pela ajuda concedida em prol do desenvolvimento das modalidades na Região. As repercussões da pandemia de COVID-19 na família do futebol e futsal nacional foram motivo de reparo e reflexão por parte de Fernando Gomes, ao adiantar que o valor das inscrições de jogadores e jogadoras tinham decrescido em 50% da época 2019/20 para a época 2020/21.



Os discursos protocolares foram finalizados com a verbalização de Jorge Carvalho. O Secretário da Educação, Ciência e Tecnologia agradeceu o empenho dos clubes que permitiu marcarem presença na cerimónia, demonstrando ainda estar ao lado dos mesmos em disponibilizar as melhores condições possíveis - desde infraestruturas a verbas do orçamento regional para o desenvolvimento da sua actividade perante a comunidade desportiva regional.



Após os discursos das entidades desportivas e governativas, os clubes receberam das mãos de Fernando Gomes e Jorge Carvalho os merecidos distintivos.