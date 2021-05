Certificados de apoio a candidaturas ao PRODERAM 2020 entregues amanhã

Humberto Vasconcelos, secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, vai entregar os certificados de apoio a 76 novas candidaturas que foram aprovadas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM 2020).

A entrega dos certificados vai decorrer a partir de 15h30 desta sexta-feira, 21 de Maio, numa numa cerimónia que decorrerá no Auditório da SRA, no Edifício Golden.

As candidaturas aprovadas totalizam 12.197.964,28 de euros, contabilizando-se um investimento elegível de 10.198.342,81 de euros, com um valor total de apoio de 8.113.593,51 de euros (6.896.554,48 de euros de comparticipação FEADER + 1.217.039,03 de euros de apoio do Orçamento do Governo Regional - ORAM), e estão incluídas no do novo ciclo do PRODERAM 2020 (período de transição).

O PRODERAM 2020, cujo período de programação financeira 2014-2020 terminaria em 2020, foi prorrogado nos anos de 2021 e 2022 (período de transição), até à entrada em vigor do novo período de programação financeira 2023-2027, sendo assegurado o seu financiamento através da dotação de 29.191.650,00 de euros em 2021 e de 23.903.148,00 de euros em 2022.