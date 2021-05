Começa amanhã a conferência dedicada à inclusão em tempos de pandemia

A ‘Conferência Internacional da Saúde e Inclusão em Tempos de Pandemia’, organizada pela Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi, e com a duração de três dias, arranca amanhã, pelas 15h30, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

A I Conferência Internacional da Saúde e Inclusão em tempos de pandemia conta com apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Constitui-se como um evento único na região, onde vários profissionais ligados à saúde, educação e inclusão vão reflectir e partilhar conhecimentos e experiências perante a actual situação pandémica. Fazem partes oradores de renome com carreiras em vários países como Turquia, Espanha, Croácia, Inglaterra, Roménia, Grécia e Portugal.

O programa foi desenhado para responder a desafios nas áreas da Educação, Saúde e Inclusão. Integrará três blocos de sessões plenárias, sendo o primeiro: “Educação e saúde - acções e trajectórias em tempos pandémicos”; o segundo: “Promoção da saúde em tempos pandémicos- actividades e estratégias necessárias para aumentar a literacia e a inclusão em saúde”; e o terceiro: “Inclusão: percepções e expectativas actuais”.

A sessão de abertura da conferência, amanhã, conta com a presença de Marco Gomes (director Regional da Educação da RAM), Herberto Jesus (Direcção Regional de Saúde), Pedro Coelho (presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos), e Eugénia Inácio (Agência Nacional Erasmus).

No segundo dia, dedicado à saúde em tempos de pandemia, estará na abertura do evento Rafaela Fernandes (Presidente Serviço de Saúde da RAM- SESARAM). Por fim, o último dia, dedicado à inclusão em tempos de pandemia, contará com a presença de André Rebelo (vice-presidente da Segurança Social).

A conferência conta como moderadores com Carlos Barradas, no primeiro dia, Manuel Morais e Cláudia Aguiar, no segundo dia, e Luísa Paolinelli, no último dia.

A conferência decorrerá em regime híbrido. Quem quiser assistir presencialmente, poderá dirigir-se à Casa da Cultura de Câmara de Lobos, nos dias 21, 22 e 23 de Maio, ou é possível assistir online, através do link: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/86592027006?pwd=VU04eG15dEhOK1ZBZmY2bk02V3p5QT09

A Conferência foi validada, como formação acreditada, para progressão da carreira docente, pela Direcção Regional da Educação da RAM, num total de 15 horas. As inscrições ainda estão abertas [aqui]. Mais informações sobre a conferência disponíveis [aqui].