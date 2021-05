O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, procedeu hoje à entrega do certificado 'Madeira Safe to Discover' ao Hotel Casa Velha do Palheiro.

Já são quase 70 empresas certificadas da Região, conforme revelou o governante, o que permite "uma afirmação externa com valor".

O Hotel Casa Velha do Palheiro possui 38 quartos.