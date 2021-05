O Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, entregou esta tarde mais dois certificados 'Madeira Safe to Discover', sendo já 74 as entidades de diferentes áreas a ostentar a certificação relativa à Gestão das Boas Práticas dos Riscos Biológicos.

O Centro Desportivo da Madeira e as Piscinas da Ribeira Brava, unidades que estão sob a alçada da Sociedade de Desenvolvimento Ponta do Oeste, receberam a distinção da mão do governante com a pasta do Turismo.

Para Eduardo Jesus, a entrega destes certificados "significa a afirmação da Madeira, no seu todo, como destino seguro. Um centro desportivo como este, o Centro Desportivo da Madeira é, também, uma oferta turística". A inclusão destas duas entidades no conjunto de unidades certificadas é o reflexo da aposta da Madeira em "captar públicos diferentes, neste caso relacionados com a prática desportiva".

Referindo-se às políticas implementadas pelos vários organismos públicos, o secretário regional destacou a "adopção de procedimentos e de comportamentos" que têm permitido à Madeira afirmar-se, cada vez mais, como destino seguro face à pandemia da covid-19.

Por essa razão, qualquer entidade ligada directa ou indirectamente ao Turismo que opte por esta certificação está a contribuir para aumentar o grau de segurança alcançado.

No conjunto de entidades já certificadas, Eduardo Jesus destaca as portas de entrada na Região, nomeadamente, os portos e aeroportos. "Isso significa que todo o circuito do visitante da Madeira pode, neste momento, já ser beneficiado com esta garantia da certificação contra os riscos biológicos", destacou. Nas próximas duas semanas está já prevista a entrega de mais três certificados a outras tantas entidades.

TAP é um parceiro fundamental

À margem da entrega destes dois certificados 'Madeira Safe to Discover', e em resposta aos jornalistas, o secretário regional do Turismo e Cultura referiu que a TAP "é um parceiro fundamental", não apenas da Madeira, mas de todo o país. "Toda a actividade turística deseja que, tão rapidamente quanto possível, a estabilidade exista na companhia", deu conta.

"Nós contamos muito com a TAP, não só na acessibilidade dos residentes da RAM, mas também daqueles que nos visitam", referiu o governante, lembrando o histórico de relação que existe entre a companhia área e a Madeira, realidade que, espera, deverá ser retomada em breve.

Neste momento decorrem negociações para que sejam retomadas as ligações directas da companhia de cidades europeias com a Madeira, aspecto que é entendido por Eduardo Jesus como "uma grande vantagem competitiva" para o destino. "Nós queremos ser parte da solução da companhia transportadora nacional, a TAP".