Candidaturas ao Pedido Único e Prémio ao Agricultor aumentam face a 2020

O número de candidaturas ao Pedido Único (PU), submetidas até ao momento, é de 12.308, revelou hoje a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural. O número é já superior aos valores finais de 2020 (quando se registaram 12.238 candidaturas).

A tutela informa também que as candidaturas a este apoio - que tiveram início a 1 de Fevereiro - foram prorrogadas até ao final do presente mês, "sem qualquer penalização".

As mesmas podem ser efectuadas pelo beneficiário, por via electrónica, na Área Reservada do Portal do IFAP, em ‘O Meu Processo’.

Também os números referentes às candidaturas de apoio base aos agricultores madeirenses, mais conhecido por ‘Prémio ao Agricultor’, são melhores comparativamente àqueles que foram alcançados no ano passado, refere a Secretaria em comunicado de imprensa. À presente data contabilizam-se, então, 12.048 candidaturas, enquanto em 2020 foram apenas 11.979.

Na mesma linha, as candidaturas às medidas de apoio ao modo de produção biológico são igualmente superiores aos valores do ano passado, contando-se neste momento com 95 candidaturas contra as 91 de 2020.

O executivo recorda que face às medidas adoptadas para o controlo da pandemia da covid-19, e "de modo a se evitar, desde que possível, o contacto social", mantém-se, "tal como adoptado no ano anterior", o serviço de call center, para este efeito específico, com o número 291 145 406.

"Através desta linha telefónica os interessados poderão registar, de modo automático e rápido, os dados base (número de contribuinte, identificação de beneficiário do IFAP e o contacto telefónico) do agricultor candidato, procedendo ao diagnóstico da sua situação (por exemplo, se tem ou não a senha de acesso à candidatura electrónica e um e-mail válido/ativo), para posterior encaminhamento ao técnico do concelho a que respeite. Este técnico contacta então de volta o agricultor e com ele providencia a obtenção de algum requisito ainda em falta, se for o caso, e preenche toda a informação necessária, submetendo finalmente a candidatura no respetivo portal", explica a mesma nota.

O atendimento presencial também continua a ser possível através dos balcões de atendimento que a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, habitualmente disponibiliza por todos os concelhos da Região.

No entanto, para que possa deslocar-se a um dos balcões de atendimento o agricultor terá de agendar previamente o seu atendimento, através do já referido call center ou do endereço de correio electrónico https://atendimento.madeira.gov.pt/.