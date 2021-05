Médio Enzo Pérez defende hoje a baliza do River Plate

O médio Enzo Pérez vai defender hoje a baliza dos argentinos do River Plate frente aos colombianos do Santa Fé, para a Taça Libertadores em futebol, uma vez que todos os guarda-redes estão infetados com o novo coronavírus.

O clube argentino tem 20 jogadores infetados com o novo coronavírus, entre eles os quatro guarda-redes, que não podem jogar, e a Confederação Sul-americana de Futebol (CONMEBOL) não autorizou a inscrição de um guarda-redes suplementar.

O internacional argentino Enzo Pérez, que já alinhou no Benfica, está a contas com alguns problemas físicos e, por isso, foi o 'eleito' para defender a baliza da equipa argentina.

O River Plate está em segundo lugar no Grupo D da Taça Libertadores, com seis pontos em quatro jogos, menos dois do que o líder Fluminense (Brasil), que tem mais um jogo.

Os colombianos do Junior de Barranquilla estão em terceiro com seis pontos (mais um jogo), enquanto o Santa Fé tem dois pontos.

No domingo, o River Plate foi eliminado nos quartos de final da Taça da Liga da Argentina, pelo rival Boca Juniors, no desempate nas grandes penalidades, por 4-2, depois da igualdade 1-1 no tempo regulamentar.

Na altura, já sem os quatro guarda-redes, a formação comandada Marcelo Gallardo alinhou com Leonardo Díaz, guarda-redes suplente da equipa de reservas, que está inscrito para as competições sul-americanas.