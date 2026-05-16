Comportamentos aditivos vão além do álcool e das drogas

O II Seminário da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Ribeira Brava abordou, hoje, temas relacionados com a Saúde Mental e os Comportamentos Aditivos. Jorge Santos, destacou o papel fundamental de uma sociedade participativa, afirmando que "uma comunidade atenta é uma comunidade mais segura".

Na sessão de abertura, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava assumiu que este fórum é um espaço de reflexão sobre temas que exigem não apenas atenção e responsabilidade, mas, acima de tudo, uma ação conjunta e integrada de todos os agentes sociais.

Neste evento, que serviu de plataforma para debater os desafios actuais que afectam as novas gerações, Jorge Santos alertou para a complexidade da realidade atual, sublinhando que as crianças e jovens estão expostos a pressões constantes e estímulos permanentes. “Vivemos numa realidade cada vez mais desafiante, onde as crianças e jovens crescem sujeitos a pressões constantes, influências rápidas e estímulos permanentes”, afirmou, tendo realçado que, actualmente, o conceito de comportamentos aditivos extravasa o consumo de álcool ou drogas, abrangendo novas dependências como a internet, os videojogos, as redes sociais e as apostas on-line. Além disso, classificou estas tendências como "vícios silenciosos" que afectam o equilíbrio emocional, o rendimento escolar e a capacidade de socialização dos jovens, tornando-se imperativo “identificar precocemente sinais que possam parecer inofensivos”.

O edil aproveitou para enaltecer o trabalho desenvolvido pela CPCJ da Ribeira Brava, que acompanha actualmente cerca de 30 casos no concelho, tendo agradecido o dinamismo da professora Sónia Fernandes, presidente da CPCJ, elogiando "o seu trabalho discreto, mas essencial, que a comissão realiza diariamente na protecção dos menores".

Jorge Santos dirigiu ainda uma palavra ao Governo Regional e recordou que a saúde mental e as dependências são problemáticas transversais que requerem uma resposta firme e contínua das instâncias governativas.

A sessão de abertura contou ainda com as intervenções da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, da directora regional da Saúde, Bruna Gouveia, e da presidente do Conselho de Administração do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves.

O seminário termina com uma mesa redonda que conta com as participações de Natacha Torres da Silva, psicóloga e coordenadora nacional do programa ‘Cuida-te’, do IPDJ; Nelson Carvalho, psicólogo e director da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências; Paulo Rego Sousa, pediatra e neuropediatra; e Sara Mota, facilitadora de educação emocional.