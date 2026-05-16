Alunos dos Salesianos recolhem 58 quilos de lixo na Praia Formosa

Os alunos que frequentam o 5.º ano nos Salesianos do Funchal protagonizaram, esta manhã, uma acção de recolha de lixo, na Praia Formosa, que contou com a colaboração da Direção Regional do Ambiente e da Frente Mar Funchal. No total, foram recolhidos cerca de 58 kg de lixo, "contribuindo para a preservação deste espaço natural e para a protecção dos ecossistemas marinhos e costeiros".

Ver Galeria

A actividade teve por objectivos promover a consciência ambiental junto dos alunos; sensibilizar para a importância da preservação da natureza e do impacto do lixo no ambiente; desenvolver atitudes de responsabilidade e cidadania, incentivando a correta separação de resíduos; e estimular o trabalho em equipa e o espírito de colaboração entre os alunos.

A escola agradece a todos os alunos, professores e entidades parceiras que tornaram esta iniciativa possível.