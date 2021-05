“Centro de Inclusão Social da Madeira é uma aposta ganha do Governo Regional em prol da inclusão”, destaca Augusta Aguiar

A secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, acompanhou ontem a visita da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, ao Centro de Inclusão Social da Madeira, que engloba um conjunto de respostas sociais destinadas à pessoa com deficiência.

A governante destacou que “o Centro de Inclusão Social da Madeira é uma aposta ganha do Governo Regional em prol da inclusão e uma infraestrutura pioneira a nível nacional por agregar, numa só instalação, diversas respostas sociais de apoio à pessoa com deficiência, o que permite trazer uma maior qualidade de vida e bem-estar aos utentes e facilitar o trabalho dos profissionais que diariamente dão o seu melhor em prol do desenvolvimento funcional e integral de competências das pessoas com deficiência, numa perspectiva de inclusão, capacitação, reabilitação e terapêutica".

Augusta Aguiar frisou que o Governo Regional continuará a trabalhar continuamente para atingir um dos seus objectivos estratégicos: Proteger, acompanhar e inserir pessoas portadoras de deficiência.

Esta infraestrutura está implantada numa área com cerca de 9433 m2 e tem uma capacidade de resposta para 200 utentes, nas mais variadas tipologias. É dotada de elevadas condições de acolhimento, para além de zonas verdes, de lazer e desportivas comuns a toda a infraestrutura.

Entre as diversas respostas sociais disponibilizadas, encontram-se o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) do Funchal, o Centro de Apoio à Deficiência Profunda e Lar Residencial, parte integrante da instalação, juntando assim várias valências de apoio à pessoa com deficiência numa só infraestrutura. Os utentes dos restantes 9 Centros de Atividades Ocupacionais da Região podem também usufruir das instalações do Centro de Inclusão Social da Madeira.

Entre as diversas soluções terapêuticas disponibilizadas aos utentes, encontram-se a Sala Snoezelen, o Tanque Terapêutico, o circuito dos pés descalços e o apartamento de treino de autonomização para a vida diária.