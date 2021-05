Santa Clara escreveu uma das "histórias mais bonitas do futebol açoriano"

O presidente do Santa Clara disse que o clube escreveu uma das "histórias mais bonitas" do futebol açoriano e alertou, na quarta-feira, o Governo Regional para a necessidade de requalificar o estádio para as provas europeias.

"Hoje escrevemos uma das histórias mais bonitas, mais fantásticas e de maior superação do futebol açoriano. Este também é o nosso contributo", declarou Rui Cordeiro.

O dirigente falava no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na quarta-feira, após a equipa ter alcançado o sexto lugar na I Liga de futebol com a melhor classificação de sempre (46 pontos), que garante a presença nas pré-eliminatórias da Liga Conferência Europa.

O presidente e o treinador Daniel Ramos apareceram vestidos de vaca na sala de conferências de imprensa do recinto açoriano.

Rui Cordeiro considerou que o Governo dos Açores "tem de abrir a pestana de uma vez por todas" e requalificar o Estádio de São Miguel, uma vez que o Santa Clara "já fez a sua parte".

"É mais do que altura de o Governo dos Açores, seja qual for cor partidária, rapidamente, tomar a decisão de remodelar completamente o Estádio de São Miguel. Basta de fazer recortes e remendos", vincou.

E reforçou: "é altura de o Governo dos Açores fazer uma intervenção profunda condizente com o estatuto europeu que os Açores têm".

Rui Cordeiro dedicou a vitória frente ao Farense, por 4-0, na 34.ª e última jornada da edição de 2020/21 da I Liga, a todos os adeptos e a todas as equipas açorianas.

O presidente do Santa Clara disse ainda que o clube irá continuar "com os pés bem assentes na terra" e "consciente do trabalho árduo que falta fazer".

"O grande contributo por detrás desta qualificação europeia é isto: é a capacidade de cada um de nos carregarmos uns aos outros às costas quando estamos em dificuldades e eu enquanto estiver aqui a presidir esta instituição será esse o meu lema", rematou.