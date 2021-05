Tempo quente esta quinta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu pouco nublado ou limpo, esta quinta-feira, na Madeira. O vento irá soprar moderado (20 a 30 km/h) de norte/nordeste, aumentando de intensidade para forte (30 a 45 km/h), e por vezes com rajadas até 60 km/h, nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Assistir-se-á a uma subida de temperatura, sendo mais significativa na vertentes sul da Madeira.

Aviso amarelo devido ao tempo quente na Madeira O risco de incêndio será elevado no Funchal, Santa Cruz e Machico

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de lançar um aviso amarelo devido ao tempo quente, na Costa Sul da Madeira.

A persistência de valores elevados da temperatura máxima motiva o IPMA a colocar o aviso em vigor entre as 6 horas desta quinta-feira (20 de Maio) até às 21 horas de sexta-feira (21 de Maio).

O mesmo Instituto coloca também o Índice Ultra-Violeta (IUV) em risco muito elevado para a Madeira (10) e Porto Santo (10). Recomenda-se a utilização de óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

O risco de incêndio será elevado no Funchal, Santa Cruz e Machico, enquanto nos restantes concelhos o risco é moderado.

ESTADO DO MAR

Costa Norte: Ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sueste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 19/20ºC