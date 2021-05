Segurança Social da Madeira não 'baixou os braços' em tempo de pandemia

Teve lugar hoje, 10 de Maio, no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, a abertura oficial das comemorações do Dia da Segurança Social, que contou com a presença da secretária regional de Inclusão Social e Cidadania.

“No actual contexto de pandemia da covid-19, em que vivemos grandes desafios, quer ao nível sanitário quer nos seus reflexos em termos económicos e sociais, a Segurança Social da Madeira esteve sempre, e como sempre, na linha da frente do apoio à população, a reinventar e criar novas respostas, sem baixar os braços, para que nenhum cidadão ficasse desprotegido”, sublinhou Augusta Aguiar no discurso de abertura.

A governante disse também ser “importante continuar a refletir sobre o sistema de segurança social", no sentido de "promover a melhoria sustentada das condições de vida dos cidadãos e o reforço da respectiva equidade”.

A ocasião serviu ainda para "reconhecer o trabalho meritório desenvolvido pelas entidades da Economia Social, em parceria com o Governo Regional" e, neste contexto, realizou-se uma homenagem pública a três Instituições Particulares de Solidariedade Social (Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal, Associação Santana Cidade Solidária e Centro Cultural e Desportivo de São José).

Programa de comemorações

O programa de comemorações do Instituto de Segurança Social da Madeira, ISSM, IP-RAM, para 2021, assume como objectivo "reconhecer o trabalho feito pelos colaboradores do ISSM e entidades parceiras".

As comemorações tiveram início, com a inauguração da exposição 'Na Rota do Azulejo', no passado dia 6 de Maio, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Esta exposição, desenvolvida pelo Centro de Actividades Ocupacionais de Santana, engloba vinte quadros de azulejos, que assinalam um percurso de cinco anos no trilho da inclusão pela arte.

No dia 21 de maio, pelas 10 horas, também no Auditório do ISSM, IP-RAM, decorrerá o já habitual momento de homenagem aos colaboradores com 25 anos de serviço, pela sua contribuição preciosa para a excelência da prestação de serviços deste instituto, e que este ano abrange 10 colaboradores.

As comemorações do mês da segurança social incluem outros momentos, tais como: o 'Mural Digital', uma retrospectiva em fotos, na Intranet do ISSM, IP-RAM, dirigida aos colaboradores, com objectivo de relembrar as diversas actividades desenvolvidas no âmbito das comemorações do Dia Nacional da Segurança Social, nos anos anteriores, e a iniciativa 'Desafios na Intranet', que consiste em pequenos desafios lançados aos colaboradores, com o objectivo de potenciar o seu envolvimento no programa de comemorações.

Por fim, a cerimónia de encerramento das comemorações está prevista para o dia 31 de Maio, pelas 10 horas, no Lar Vale Formoso, em que irá ocorrer um acto simbólico de plantação de uma oliveira, no jardim do estabelecimento, como "símbolo da resistência e da força renovadora", na situação adversa que estamos a viver.