Centro de Inclusão Social da Madeira é uma infraestrutura "adequada" às necessidades da cidade

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e a vereadora que tem o pelouro da inclusão na CMF, Madalena Nunes, visitaram, na tarde de ontem, a convite da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, o Centro de Inclusão Social da Madeira.

Miguel Silva Gouveia elogiou as qualidades das instalações: “uma infraestrutura moderna e adequada às necessidades da nossa cidade, e que é composta por um corpo técnico empenhado em promover o bem-estar e a qualidade de vida de todos os seus utentes".

O Centro de Inclusão Social da Madeira tem como objectivo assegurar o desenvolvimento funcional e integral de competências das pessoas com deficiência, numa perspectiva de inclusão, de reabilitação e terapêutica, mas também de apoio psicossocial e familiar, que propicie bem-estar e qualidade de vida.

De acordo com o Relatório de Execução do PIDDAR 2019, esta infraestrutura implantada na freguesia do Imaculado Coração de Maria, representou um investimento de cerca de 8,5 Milhões de euros, sendo o financiamento assegurado em 3,78 milhões por verbas nacionais e 4,7 milhões por fundos comunitários.