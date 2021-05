Assembleia Legislativa aprecia voto de louvor pelo Dia Internacional da Família

O CDS-PP apresenta um Voto de Louvor pela “Comemoração do Dia Internacional da Família”, iniciativa que será apreciada em sessão plenária, sendo que a data assinala-se hoje.

Num texto explicativo da iniciativa, os centristas lembram que "em 1993, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o dia 15 de Maio como Dia Internacional da Família e foi em 1994 que se celebrou, pela primeira vez na história, esta efeméride".

Mais, defendem, "a família tem, de facto, um papel preponderante na formação de cada indivíduo e, neste sentido, o desenvolvimento da sociedade como um todo passa, obrigatoriamente, por cuidados que se relacionam com a família. É esta a primeira sociedade que convivemos e que levamos para toda a vida. E é, também, no convívio familiar que aprendemos a respeitar, a partilhar, a ter compromisso, disciplina e a gerir conflitos".

Para o CDS-PP, "a família é um pilar de sustentação para todos nós, onde tudo começa, onde aprendemos a ser acolhidos, e é nela que aprendemos a conviver e a interagir com o mundo que nos cerca, além de nos preparar para a nossa caminhada, para que futuramente cada um de nós seja capaz de delinear o seu projeto individual. Uma família cercada de amor, paciência, respeito e cumplicidade educa e forma indivíduos seguros e aptos para o convívio social", justifica.

No texto, assinado pelo líder parlamentar, António Lopes da Fonseca, referem que "este dia e a sua comemoração pretende alertar para questões que influenciam o dia a dia das famílias, reconhecendo o seu papel crucial na sociedade e incentivando a adoção de medidas no sentido de melhorar as suas condições de vida. Assim, o papel da família vai muito para além do ensinar o que é certo e errado, é formar indivíduos afetuosos, conscientes, tolerantes, respeitosos e autoconfiantes para que possam ser indivíduos felizes no futuro".

Advogam ainda que "o Dia Internacional da Família é visto como fundamental para a ONU e, nestes dois últimos anos, esta celebração ocorre durante uma das crises sociais e de saúde mais desafiadoras do mundo, pelo que investir em políticas sociais que protejam os indivíduos e as famílias mais vulneráveis continua a ser fundamental".

Os centristas acreditam que "este tem sido um tempo de reflexão e de transformação para todos, pois esta dura realidade veio pôr à prova os nossos alicerces e a forma de encararmos os nossos dias. O longo período de pandemia pelo COVID-19 e o consequente isolamento social fez com que as famílias convivessem de forma mais próxima, restrita e intensa dentro dos seus lares e com isso muitas situações de harmonia e equilíbrio puderam ser percebidas e aproveitadas".

Por isso, "é importante referir sempre que, para o CDS, o principal pilar da sociedade é a família. É o nosso bem mais precioso. E nunca os valores como solidariedade, empatia, respeito e compreensão foram tão necessários às relações familiares como nos tempos atuais", apontam.

Mais, "ao falar do termo família, poderemos ir mais além da união por laços de sangue e incluir os amigos, os chamados irmãos de coração que têm sido, certamente, essenciais neste período desafiante, num contexto de pandemia". E concluem haver razões para a Assembleia Legislativa da Madeira, "legítima representante dos cidadãos da Madeira e do Porto Santo", aprovar este "Voto de Louvor, pela Comemoração do Dia Internacional da Família, destacando que mais do que nunca, as famílias precisam estar unidas e fortalecidas, revendo as suas prioridades para poderem preparar o futuro com algum discernimento".