Marítimo regressa à Madeira com 'saco' cheio de golos após goleada em Alvalade (5-1)

O Marítimo foi a Alvalade para defrontar o já coroado campeão nacional e regressa a casa com uma saca cheia de golos. Os verde-rubros foram goleados pela turma de Rúben Amorim (5-1) e terminam a temporada em 15.º lugar.

Marítimo 'roda' quase toda a equipa contra o Sporting Partida alusiva à 34.ª jornada da I Liga está agendada para as 21h45

No desafio que encerrou a época 2020/2021, os leões ajudaram também Pedro Gonçalves a se tornar o melhor marcador da prova com 23 golos. O jogador português foi autor de um hat-trick, a que acresce um auto-golo de Karo e um tento de Gonzalo Plata, sendo que estes dois tentos estão ligados a dois erros do guardião Charles.

O golo de honra dos insulares foi apontado por Beltrame, corria o minuto 89 do desafio.