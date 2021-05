CDS-PP apresenta voto de congratulação pelo Dia Internacional dos Museus

O CDS-PP apresentou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de congratulação pelo Dia Internacional dos Museus, que se assinala hoje.

Segundo o partido, "na Região Autónoma da Madeira é fulcral que, nesta fase de desconfinamento, tanto as escolas comos os turistas, voltem a visitar os museus e os seus espaços educativos e de lazer".

"Cada vez mais os museus são instituições abertas e acolhedoras, factores dinâmicos de desenvolvimento cultural e social, veículos de educação contínua, mas também, espaços de diversão e reflexão. Assim sendo, o CDS deseja que o regresso à normalidade se processe e que as fragilidades atuais existentes no panorama cultural melhorem substancialmente no futuro", refere.