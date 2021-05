Governo da República desafiado a aumentar o volume de vacinas para a Madeira

Sara Madruga da Costa lançou o repto à Ministra da Saúde, Marta Temido, para que o Governo da República aumente o volume de vacinas a enviar para a Madeira e assuma o compromisso de enviar a quota-parte da Região dos testes antigénio, a que corresponde cerca de 20% da Reserva de Estratégia Nacional. Um repto sobre o qual Marta Temido não se pronunciou, tendo igualmente ficado em silêncio relativamente a todas as questões colocadas pela deputada.

Considerando “urgente vacinar rapidamente estas populações”, a deputada social-democrata defendeu ser necessário “que o Governo da República aumente o volume de vacinas a enviar para as RUP”, frisando que esse tem sido o entendimento do PSD, ao defender, precisamente, “uma união de esforços, a nível nacional e europeu, tendente a garantir a rápida vacinação das Regiões Ultraperiféricas como é o caso da nossa”.

A Madeira precisa de receber mais vacinas, de modo a abranger, na maior celeridade possível, toda a população e, inclusive, os jovens (...) para ser exemplo ao liderar este processo de vacinação e para antecipar uma estratégia que contemple a vacinação dos jovens e a terceira dose da vacina. Sara Madruga da Costa

Sara Madruga da Costa voltou a confrontar Marta Temido sobre a correcção em falta, por parte do Governo da República, do montante de cofinanciamento para o novo Hospital da Madeira, exigindo, a este propósito, “a rápida alteração da Resolução do Conselho de Ministros que continua ilegitimamente a deduzir, aos 50% prometidos pela República, o valor do Hospital Dr. Nélio Mendonça e dos Marmeleiros”.

“Esta semana o Governo Regional da Madeira avançou com o processo de escavação do novo Hospital da Madeira, contudo, lembramos que continua pendente, por parte do seu Governo, esta correção”, rematou.