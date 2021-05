155 residentes do Porto Moniz foram hoje vacinados

Pedro Ramos, visitou esta quarta-feira o Centro de Vacinação do Porto Moniz, concelho onde a equipa de profissionais de saúde vacinou 155 pessoas residentes, com primeiras e segundas doses. A vacinação decorre no Centro de Saúde da Santa e conta com a colaboração directa dos profissionais afectos aos centros de saúde do concelho.

O secretário regional da Saúde destacou a celeridade da campanha de vacinação contra a Covid-19, a qual já permitiu administrar 1.572 vacinas, no Porto Moniz, e alcançar a faixa etária dos 55 anos, à data, para primeiras doses.

No local, "foi evidente a elevada satisfação por parte da população em relação a este processo de vacinação". Para além do Porto Moniz, a vacinação contra a Covid-19 decorreu no Centro de Vacinação de São Vicente, Funchal e Santa Cruz.

Até à data já foram administradas 126.998 vacinas contra a Covid-19 na Madeira.