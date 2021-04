Secretaria da Educação assinala Dia Mundial da Dança com dois vídeos

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação (DRE), Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA), comemora, amanhã, o Dia Mundial da Dança.

A data será assinalada com a divulgação na página de Facebook da DRE/DSEA e no Youtube de dois vídeos, pelas 9 horas, que apresentam uma coreografia executada sobre o tema 'Assobia para o lado', do artista Carlão.

"O primeiro vídeo trabalha a coreografia passo por passo e o segundo apresenta-a integralmente no contexto de sala de aula, sob a orientação de Noélia Gomes, coordenadora da Modalidade de Dança. A docente e os seus alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da Nazaré exemplificam as etapas e os diferentes momentos da coreografia, servindo também de mote para que outros alunos, professores ou até mesmo adultos a possam replicar", explica uma nota de imprensa da Secretaria.

A mesma fonte revela que, paralelamente a esta actividade, os docentes que orientam a modalidade artística de dança em contexto escolar foram desafiados a registar em vídeo coreografias, actividades, momentos de criação ou ainda outras formas de comemoração deste dia com os seus alunos e a partilhá-los na página Facebook da DSEA, através do hashtag #dseadanca2021.

De referir que, na Região Autónoma da Madeira, 80 turmas do 1.º ciclo do ensino básico, num total de 1.213 alunos, e 120 alunos dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, integrados em 11 projectos, frequentam a modalidade artística de dança promovida nas suas escolas.

O Dia Mundial da Dança, celebrado anualmente a 29 de Abril, foi criado em 1982 pelo Comité Internacional da Dança (CID) da UNESCO, tendo como referência o nascimento de Jean-Georges Noverre, bailarino, mestre de bailado e autor da obra teórica 'Lettres sur la Danse', considerado um dos pioneiros da dança moderna.