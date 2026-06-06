Teerão acusa EUA de "violação flagrante" do cessar-fogo

O Irão condenou hoje os ataques aéreos dos Estados Unidos contra radares e instalações de vigilância costeira no Golfo Pérsico, classificando-os como uma "violação flagrante do cessar-fogo".

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano sublinhou que estes ataques constituem uma agressão militar contra a soberania nacional.

Teerão condenou ainda o "comportamento hostil e provocador" dos EUA.

A Guarda Revolucionária do Irão anunciou hoje que tinha atacado "bases inimigas" na região, após ataques aéreos dos EUA contra instalações de radar no Irão.

Num comunicado transmitido pela emissora estatal IRIB, o exército ideológico da República Islâmica afirmou que "bases inimigas na região foram atingidas por ataques aéreos".

O Kuwait e o Bahrein, dois países que albergam importantes bases militares norte-americanas no Golfo, já tinham emitido alertas de ataque aéreo.

O Ministério do Interior do Bahrein disse que um alerta de ataque aéreo foi acionado hoje, após novos ataques aéreos dos EUA no Irão e do Kuwait ter denunciado ataques com mísseis e drones.