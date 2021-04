IVBAM lança concurso para assinalar Dia da Mãe com Bordado Madeira

O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) vai promover, a partir desta quarta-feira e até ao dia 28 deste mês, na sua página no Instagram, um concurso a propósito do Dia da Mãe.

O concurso, explica a entidade em nota de imprensa, destina-se a premiar um dos “seguidores” que cumpram os requisitos de participação, nomeadamente: seguir as páginas @ivbam.ip.ram e @bordadomadeiraembroidery e elaborar uma frase com as palavras: “Bordado Madeira”, “Mãe” e “Único”, e, de seguida, identificar três ou mais amigos.

O vencedor deste concurso, que será apurado no dia 28 por um júri interno do IVBAM – "na observância dos critérios apontados e criatividade da frase" –, irá receber duas peças de Bordado Madeira, "ideais para uma oferta no Dia da Mãe".

Com este tipo de sorteio, conhecido nas redes sociais como “giveaway”, o IVBAM pretende "gerar novas dinâmicas com as suas publicações nas redes sociais e atrair novos públicos para o Bordado Madeira, reforçando a sua visibilidade e notoriedade, em especial junto das camadas mais jovens".

"Numa altura em que, dadas as limitações relativamente a eventos e iniciativas presenciais, a aposta neste tipo de plataformas digitais constitui uma importante alternativa para promover os produtos regionais, em particular o Bordado Madeira, facilitando a sua comercialização", pode ler-se na mesma nota.

Refira-se que estas ações promocionais enquadram-se no Plano Promocional do Bordado Madeira e do Artesanato Regional, cofinanciado a 85% no âmbito do 'Programa Operacional Regional da Madeira 2014-2020' e o restante suportado pelo Orçamento Regional.