Ciclista despista-se na Rotunda do Porto do Funchal

Um ciclista foi esta manhã transportado ao serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça na sequência de despiste na Rotunda Harvey Foster, na entrada do Porto do Funchal.

A vítima, um homem de 38 anos, terá perdido o controlo do velocípede quando contornava a rotunda no final da Avenida Sá Carneiro – piso escorregadio poderá ter contribuído para o despiste – acabando por se estatelar. Com queixas de dores na clavícula, viria a ser socorrido, pouco depois das 8h54 – hora do pedido de socorro - por equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que prestou assistência e transportou o azarado ciclista ao hospital.