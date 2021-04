Bernardo Sousa apresenta decoração do carro para o 'assalto' ao Nacional de Ralis

O piloto madeirense, Bernardo Sousa apresentou há pouco a nova decoração do seu Skoda Fabia R5 para o 'assalto ao Campeonato de Portugal de Ralis, que arranca já amanhã com a realização do Rali Terras d’Aboboreira.

"Foi há pouco revelada a nossa decoração para o Campeonato Portugal de Ralis - CPR no stand do nosso parceiro Filipe Pinto Automóveis!", pode ler-se na página de facebook de Bernardo Sousa que regressa assim aos ralis nacionais depois de quase dois anos sem competir.

De referir que o campeão nacional de 2010 terá como navegador outro madeirense, nomeadamente Vitor Calado, com o qual realizou o Campeonato Regional dos Açores em 2019.

A dupla 100% madeirense conta com n.º 42 na porta para aquela que é a primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2021 e que se disputa nos municípios de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, entre esta sexta-feira e sábado.