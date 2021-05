Madeira recebeu hoje nova ligação da Roménia

O Aeroporto da Madeira recebeu hoje, perto das 20 horas, o primeiro voo da nova ligação de Bucareste, através da TAROM, companhia aérea romena que opera uma rede de ligações domésticas na Roménia, na Europa e serviços internacionais para o Médio Oriente e África.

Segundo nota da ANA - Aeroportos de Portugal, "a nova rota Bucareste–Madeira corresponde à abertura da região a um novo mercado, afirmando o desenvolvimento da conetividade aérea da Madeira prosseguido pela ANA Aeroportos de Portugal. Esta será uma ligação semanal operada com um Boeing 738 com a oferta de 189 lugares, sendo estimado que opere até ao final do verão".

“Temos hoje motivos de celebração no Aeroporto da Madeira com a inauguração da nova ligação direta da Roménia, Bucareste. Com esta nova operação, recebemos igualmente uma nova companhia aérea: a TAROM, companhia aérea estatal, 'de bandeira' romena. As ligações com a Europa de leste têm assumido extrema importância no desenvolvimento de novos mercados para a Madeira, com uma procura crescente. Damos as boas vindas a esta nova companhia aérea, com os votos de sucesso sustentado para o futuro'', afirma o Chief Commercial Officer da ANA Aeroportos de Portugal, Francisco Pita.

O secretário regional de Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, enaltece a nova operação da TAROM, que agora se concretiza fruto do empenho dos operadores turísticos ‘Eturia’, ‘Karpaten’ e ‘DER Romenia’, a qual “vem reforçar o crescimento da procura do destino Madeira pelo mercado de leste, o que muito nos satisfaz”. Eduardo Jesus sublinha que a Região, “além de continuar a apostar nos mercados tradicionais, está a trabalhar igualmente no sentido de captar todas as disponibilidades que surjam”, acrescenta.

O governante recordou, neste quadro, o exemplo da Polónia que “tem sido um dos mercados mais consistentes para a Madeira no presente contexto pandémico, tendo-se mantido ativa esta aposta, apesar de todas as restrições verificadas”.

Pelas 19h55 quando o avião aterrou, assistiu-se a uma salva de canhões de água na estreia da TAROM, que em 2015 tinha cá estado com um A310, mas em voo charter. Este é um Boeing 737-800, segundo o leitor José Freitas, autor da foto.