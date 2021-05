Escola de Hotelaria com concessão de continuidade

A manchete do DIÁRIO deste segundo dia do mês de Maio de 2021 aborda a formação profissional numa das áreas cruciais da economia regional. Porta aberta à concessão da Escola Hoteleira escrevemos sobre um artigo que poderá ler na página 4 e 5. "Governo Regional admite, perante o Tribunal Arbitral, prolongar o contrato de exploração para além de 31 de Julho, depois de ter decidido suspendê-lo em 2017. Acordo prevê que a Região pague mais 3,9 milhões de euros ao CELFF até final de 2023", resumimos.

A foto principal da capa fica, contudo, marcada pelo jogo de futebol ontem à noite. David contra Golias é o título que mostra o momento do jogo, sobre o qual salientamos que a "resistência alvi-negra durou 83 minutos, até à expulsão de Alhassan. Derrota em Alvalade (2-0) deixa Nacional à beira da despromoção", resumimos e reproduzimos as palavras do treinador Manuel Machado. "Uns são filhos de um Deus grande, outros filhos de um Deus menor", atirou.

Mas esta edição tem outra grande foto para um tema sobre requalificação urbana. Três milhões prometem mudar a vila, frisamos sobre "projecto para a frente-mar da Ribeira Brava" que já "tem o aval do executivo de Albuquerque e é bandeira eleitoral de Ricardo Nascimento". A ler na página 26.

Uma edição que fica ainda marcada pela chegada à Madeira, em mais uma visita de Estado, do Presidente da República. "É estimulante chegar à Madeira e descobrir ideias promissoras", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que "vem preparar o programa do Dia de Portugal que este ano terá o Funchal como palco". Leia tudo na página 10.

Faça 'pontaria' e leia também na página 25 que o "Governo Regional proibiu, sem explicação, a realização de provas de rali que já tinha autorizado. Está instalada a confusão no desporto automóvel". Vale a pena.

Por fim, o último tema da primeira página e porque hoje é o seu dia, leia a Mãe dos eternos momentos. "Sara percebeu a importância da fotografia depois de lhe ser diagnosticada esclerose múltipla" é um tema deste Dia da Mãe, que assinalamos com outro trabalho para fazer pensar. "Mulheres madeirenses têm filhos depois dos 30 anos" Está tudo nas páginas 6 e 7.

Isto e muito mais para ler no seu DIÁRIO, em formato papel ou em formato digital, aqui. Se ainda não é assinante, vá aqui e faça-se assinante já hoje.

Tenha um bom domingo. E boa leitura.