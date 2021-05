Alunos do 'Liceu' receberam prémios de mérito

A Escola Secundária Jaime Moniz prestou hoje homenagem aos alunos que se destacaram no ano lectivo 2019-2020, numa cerimónia que contou com a presença do secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e dos representantes das empresas que patrocinam os prémios aos estudantes (grupos Sousa, Santander e Leya).

O 'Liceu' distingue publicamente os alunos que atingiram no seu percurso académico média igual ou superior a 18 valores, abrangendo assim 13 alunos do 10.º ano, 39 do 11.º ano e 39 do 12 ano.

A presidente do Conselho Executivo, Ana Isabel Freitas, lembrou que a entrega dos prémios não teria sido possível sem o contributo dos três grupos empresariais que, mesmo em tempos difíceis, continuam a colaborar com a escola.

Os três estudantes com média mais alta no 12.º ano receberam um prémio pecuniário atribuído pelo Grupo Sousa, representado pelo comandante Pedro Frazão. Também os cinco alunos do 11.º ano com classificações de mérito foram agraciados com prémio monetário atribuído pelo Grupo Santander. Por fim, os cinco alunos de 10.º ano que se destacaram receberam prémios do Grupo Leya, através de Pedro Barbosa.

Jorge Carvalho enalteceu o papel da escola como o espaço privilegiado para a definição do “compromisso com o futuro”. Apesar dos contextos difíceis ditados pela pandemia, salientou o facto de a escola ter sabido manter o compromisso com as famílias, os alunos, dando o seu contributo para a formação.

“Não foi um processo fácil. Agradecemos a todas as escolas e professor que responderam às necessidades em diferentes contextos. Não deixámos ninguém para trás, procurámos caminhar com todos para que todos pudessem chegar à meta. Também é verdade que todos chegam à meta mas há os que chegam ao fim, trabalhando um pouco mais e que hoje são valorizados por toda a comunidade escolar. A meritocracia deve ser um princípio da nossa organização social para que estes alunos sejam referência na escola e nos grupos de amigos”, sublinhou.