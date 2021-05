Assista à curta-metragem vencedora do Prémio Carlos Varela

O grupo vencedor do XXIX Festival Carlos Varela foi o grupo da casa, O Moniz - Carlos Varela, com a curta-metragem 'Carga d’Água'.

A curta aborda, em quatro sequências, as diferentes conexões semânticas, imagens, sons e ritmos que a palavra água convoca, através de textos de Arthur Schopenhauer, Fernando Pessoa, João Cabral de Melo Neto, Osho, Mia Couto e texto original de Alzira Mendes.

A cerimónia de encerramento do festival aconteceu hoje, às 11 horas, no canal do Youtube O Moniz - Carlos Varela, com a locução das alunas Catarina Teixeira e Clara Figueiredo.

O grupo de Ginástica Rítmica e Acrobática 'O Liceu' fez a sua intervenção com a actuação da aluna Beatriz Carvalho, sob orientação da professora Fernanda Coelho. Seguiu-se a intervenção do júri e a atribuição dos prémios, menções honrosas e louvores.

Recorde-se que, durante a semana de 10 a 14 de Maio, sete escolas da RAM apresentaram os seus trabalhos no âmbito do Festival de Teatro Escolar - Carlos Varela, promovido pela Escola Secundária Jaime Moniz, que este ano decorreu em formato on-line.

Em nota de imprensa, a equipa organizadora do festival sublinhou o "carácter excepcional desta edição", frisando o facto de "ter sido necessário reinventar o conceito do festival e actualizá-lo num novo formato".

Cada grupo participante foi desafiado a apresentar a concurso uma curta-metragem de 5 a 10 minutos. De acordo com a parceria celebrada entre a Câmara Municipal do Funchal e a Escola Secundária Jaime Moniz, através do Teatro Municipal Baltazar Dias, a curta-metragem com o prémio Carlos Varela será sujeita a novas captações de imagens e a produção ficará a cargo do Teatro Municipal Baltazar Dias.

De acordo com o plano de contingência, também se reduziu o número de jurados. Nesta edição, fazem parte do júri: Ana Amaro, Assessora de Relações Públicas e Marketing da Câmara Municipal do Funchal; Maria José Assunção, da direcção da Associação Contigo Teatro, e Diogo Correia Pinto, coordenador do Curso Profissional de Artes do Espectáculo - Interpretação do Conservatório Escola Profissional das Artes - Engenheiro Luís Peter Clode.

De referir ainda que o Conservatório - Escola Profissional das Artes Engenheiro Luíz Peter Clode participou neste festival como grupo convidado.

Lista dos premiados:

Prémio de Melhor Ator

Aluno | André Jardim

Grupo | Grupo de Teatro da EBS/PE da Calheta

Escola | EBS/PE da Calheta

Trabalho | “O teatro (da escola) comVida”

Autoria | trabalho original do Núcleo de Teatro da Escola Básica e Secundária/PE da Calheta



Prémio de Melhor Atriz

Aluna | Clara Figueiredo

Grupo | O Moniz - Carlos Varela

Escola | Escola Secundária Jaime Moniz

Trabalho | “CARGA D’ÁGUA”

Autoria | a partir de Arthur Schopenhauer, Fernando Pessoa, Osho, João Cabral de Melo, Mia Couto e com um texto original de Alzira Mendes

Prémio de Melhor Encenação, Melhor Realização Plástica, Melhor Sonoplastia, Melhor Texto, Melhor Realização de Vídeo

Grupo | O Moniz - Carlos Varela

Escola | Escola Secundária Jaime Moniz

Trabalho | “CARGA D’ÁGUA”

Autoria | a partir de Arthur Schopenhauer, Fernando Pessoa, Osho, João Cabral de Melo, Mia Couto e com um texto original de Alzira Mendes

Prémio Carlos Varela

Grupo | O Moniz - Carlos Varela

Escola | Escola Secundária Jaime Moniz

Trabalho | “CARGA D’ÁGUA”

Autoria | a partir de Arthur Schopenhauer, Fernando Pessoa, Osho, João Cabral de Melo, Mia Couto e com um texto original de Alzira Mendes

MENÇÕES HONROSAS

Menção honrosa

Aluno | Nicole Pereira

Motivo | Interpretação

Grupo | Grupo de Teatro da EBS/PE da Calheta

Escola | EBS/PE da Calheta

Trabalho | “O teatro (da escola) comVida”

Autoria | trabalho original do Núcleo de Teatro da Escola Básica e Secundária/PE da Calheta

Menção honrosa

Aluno | Catarina Teixeira

Motivo | Interpretação

Grupo | O Moniz – Carlos Varela

Escola | Escola Secundária Jaime Moniz

Trabalho | “CARGA D’ÁGUA”

Autoria | a partir de Arthur Schopenhauer, Fernando Pessoa, Osho, João Cabral de Melo, Mia Couto e com um texto original de Alzira Mendes

Menção honrosa

Aluno | Beatriz Encarnação

Motivo | Interpretação

Grupo | O Moniz – Carlos Varela

Escola | Escola Secundária Jaime Moniz

Trabalho | “CARGA D’ÁGUA”

Autoria | a partir de Arthur Schopenhauer, Fernando Pessoa, Osho, João Cabral de Melo, Mia Couto e com um texto original de Alzira Mendes

Menção honrosa

Aluno | Carolina Carujo

Motivo | Interpretação

Grupo | Voo à fantasia

Escola | EBS Padre Manuel Álvares

Trabalho | “O Principezinho”

Autoria | Antoine de Saint Exupéry

Menção honrosa

Aluno | Afonso Relva

Motivo | Interpretação

Grupo | Voo à fantasia

Escola | EBS Padre Manuel Álvares

Trabalho | “O Principezinho”

Autoria | Antoine de Saint Exupéry

LOUVORES

Louvor

Aluno | Daniela Gomes

Motivo | Plástica do trabalho

Grupo | Grupo de Teatro da Apel

Escola | ES Apel

Trabalho | “Sentir uma arte maior”

Autoria | Graça Garcês

Louvor

Aluno | Sofia Mascarenhas

Motivo | Interpretação

Grupo | O Moniz – Carlos Varela

Escola | Escola Secundária Jaime Moniz

Trabalho | “CARGA D’ÁGUA”

Autoria | a partir de Arthur Schopenhauer, Fernando Pessoa, Osho, João Cabral de Melo, Mia Couto e com um texto original de Alzira Mendes

Louvor

Aluno | Francisca Abreu

Motivo | Expressividade

Grupo | Grupo de Teatro da EBS do Porto Santo

Escola | EBS Dr. Francisco Freitas Branco

Trabalho | “O homem-pássaro”

Autoria | José Campinho

Louvor

Aluno | Diogo de Pedro Pereira

Motivo | Expressividade

Grupo | Grupo de Teatro da EBS do Porto Santo

Escola | EBS Dr. Francisco Freitas Branco

Trabalho | “O homem-pássaro”

Autoria | José Campinho

Louvor

Alunos | Pedro Gonçalves, Pedro Andrade, João Pedro, Eva Gonçalves, José Vale,

Ana Vale e Gabriela Rodrigues

Motivo | Interpretação

Grupo | Voo à fantasia

Escola | EBS Padre Manuel Álvares

Trabalho | “O Principezinho”

Autoria | Antoine de Saint Exupéry

Louvor

Aluno | Maria Beatriz Câmara Faria

Motivo | Interpretação

Grupo | Grupo de Teatro da HBG

Escola | EB23 Horácio Bento de Gouveia

Trabalho | “Esquadra de polícia”

Autoria | António Garcês e Magda Saraiva

Louvor

Motivo | Documentário - Pertinência da efeméride

Grupo | Grupo de Teatro da EBS do Porto Santo

Escola | EBS Dr. Francisco Freitas Branco

Trabalho | “O homem-pássaro”

Autoria | José Campinho

Louvor

Motivo | Guarda-Roupa, adereços e caracterização

Grupo | Voo à fantasia

Escola | EBS Padre Manuel Álvares

Trabalho | “O Principezinho”

Autoria | Antoine de Saint Exupéry