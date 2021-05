Liceu Jaime Moniz 'vestido de cor' no primeiro dia da Semana das Artes

Hoje foi o primeiro dia da Semana das Artes na Escola Secundária Jaime Moniz, que se prolonga até sexta-feira, 14 de Maio.

Para a estreia, o Liceu recebeu a exposição 'Arte - Expressão - Vida', uma mostra dos trabalhos realizados no âmbito da disciplina de Artes Visuais, que estará patente no Largo do Museu ao longo desta semana.

O evento que preencheu a entrada principal do Liceu da cidade do Funchal, com aspirantes artistas, contou com a presença do secretário regional da Educação Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, que aproveitou o momento para destacar o esforço feito pelos dinamizadores da iniciativa, o grupo disciplinar de Artes Visuais, para a apresentação de variadíssimos trabalhos.

A Exposição de ilustração do artista plástico António Pascal, foi também inaugurada, estando patente no átrio da entrada principal, que recebeu na parte da manhã desta segunda-feira o Concurso de ilustração.

A presidente do Conselho Executivo da ESJM, Ana Isabel Freitas, aproveitou o momento para parabenizar o trabalho e dinamismo desenvolvido por parte dos alunos e docentes das artes.

A arte é uma expressão do que de mais nobre e profundo existe na Natureza Humana, é uma janela onde recordamos quem fomos, elevamos quem somos e idealizamos quem pretendemos ser. Desde a sua génese, as artes plásticas, a arquitectura, o design, e a multimédia são parte integrante da nossa cultura, registando o nosso sentir, as nossas crenças, os nossos momentos mais marcantes, e produzem alguns dos nossos maiores feitos. Carlos Rodrigues, delegado do grupo disciplinar das Artes

Carlos Rodrigues adiantou que o programa da Semana das Artes pretende “tornar a Arte mais presente no dia-a-dia da Comunidade Escolar".

O delegado do grupo disciplinar das Artes revelou ainda que, na próxima sexta-feira, pelas 09h30, a sala de conferências, dará lugar a uma mostra dos trabalhos realizados para o concurso de vídeo, seguindo-se da entrega de prémios dos concursos de fotografia, vídeo, ilustração e arte digital. O programa culminará com uma cerimónia de encerramento da Semana das Artes 2021.