'Liceu' promoveu segunda edição do MadeiraMUN

Decorreu, na passada sexta-feira, na Sala do Plenário da Assembleia Legislativa Regional, a segunda edição do MadeiraMUN. Esta iniciativa, organizada pelo programa Parlamento dos Jovens da Escola Secundária Jaime Moniz, teve como tema 'A Exploração do Trabalho Infantil'.

O MUN, do Inglês Model United Nations, é um debate que simula os debates das Nações Unidas, assumindo os alunos o papel de delegados de diferentes países.

O debate, que contou com a presença de vinte e quatro jovens provenientes de várias escolas da Região, decorreu num ambiente salutar, tranquilo e de respeito pelas diferentes opiniões, tendo os alunos revelado um excelente espírito crítico, bem como uma elevada consciência social, ao exprimir os seus pontos de vista, as suas reflexões e as suas propostas relativamente ao tema em discussão.

A sessão de abertura contou com a presença do vice-presidente da Assembleia Legislativa Regional, José Prada, e da presidente da Escola Secundária Jaime Moniz, Ana Isabel Freitas, em representação do organismo responsável pela organização do evento. Ambos realçaram a importância deste tipo de iniciativa para os jovens da nossa região.

Encerrou a sessão o secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, que salientou que eventos deste género são uma mais-valia para o desenvolvimento do espírito crítico, bem como da capacidade de argumentação de quem neles participa.