Universo de Memórias João Carlos Abreu recebe apresentação do livro 'Nunca pares'

Amanhã realiza-se, no Museu Universo de Memórias João Carlos Abreu, na Calçada do Pico, a apresentação do livro 'Nunca pares', que retrata a aventura do autor pelos Caminhos de Santiago e de Fátima.

Ao longo da obra, os diversos capítulos abordam a descrição de como surgiu a ideia de percorrer estes caminhos; uma breve abordagem histórica; a simbologia associada ao Caminho de Santiago, o seu planeamento e os ensinamentos aprendidos e experiências trocadas num relato na primeira pessoa.