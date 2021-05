Jornais destacam morte de Maria João Abreu, medicamentos e fusão de organismos do Estado

O Jornal Económico:

- "Novo Banco não quer converter a dívida de Luís Filipe Vieira"

- "'Apoios à economia devem permanecer enquanto for necessário', entrevista exclusiva ao vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis"

- "'Não se conhecem as condições da venda à Lone Star', Fernando Negrão, presidente da Comissão de Inquérito sobre as perdas do Novo Banco"

- "Sporting: Como pode o campeão deixar de ser um cisne negro?"

- "Banca: Caixa tem todo o malparado coberto por imparidades"

- "Covid-19: Trabalhadores das alfândegas receiam estirpes do vírus e pedem mais testes"

- "Investigação: Vinho do Porto tem potencial químico para tratar cancro da pele"

- "Energia: 'A EDP está muito bem posicionada para a década elétrica', diz Miguel Stilwell de Andrade"

- "Ensino Superior: Escolas de gestão apostam cada vez mais na área da sustentabilidade"

- "Mobilidade: 'É preciso aumentar os incentivos para os carros elétricos em Portugal', defende líder da ACAP [Hélder Barata Pedro]"

Correio da Manhã:

- "Novo Banco: Dívida de Vieira sob investigação"

- "País chora Maria João Abreu: Equipa médica reduziu a medicação que induziu o coma e o cérebro da artista não respondeu"

- "Salários: Função Pública ganha mais do que setor privado"

- "Pessoas com 55 anos já podem marcar a vacina"

- "Semáforos de volta às praias portuguesas"

- "Matou sogra e tia da ex: Palito morre no IPO vítima de leucemia"

- "Polícia alemã: Novas provas contra suspeito de raptar Maddie"

- "Presidente do Supremo: Magistrado insiste no fim do 'Ticão'"

Público:

- "Desconfinamento: Peritos propõem que Governo dispense vacinados de usar máscara em certos locais"

- "Sondagem revela que aumentou a confiança na vacina contra a covid-19"

- "Mais portugueses admitem passar férias fora de casa"

- "Direito ao esquecimento para quem teve cancro chega a Portugal"

- "Tropas de Israel entram em Gaza após dias de motins e linchamentos"

- "Plano recusado: PSP quis limitar festa do Sporting ao interior do estádio"

- "Escolas fechadas: Pandemia 'travou' mais de 33 mil cartas de condução"

- "Maria João Abreu: 'Ela era a alegria.' Atriz morre aos 57 anos"

- "Edna O'Brien Menina: o inferno narrado com uma linguagem luminosa"

Diários de Notícias:

- "Inês Sousa Real: 'Não damos via verde a tudo o que o Governo quer'"

- "Saúde atrasa-se: 'Não podemos ser só nós a vacinar'"

- "Forças armadas: Eanes e mais 27 pedem travão na reforma"

- "Embaixador de Israel: 'Desta vez temos de lidar com o Hamas de forma profunda'"

- "Festa do Sporting: Propostas da PSP foram rejeitadas. Medina admite: 'Não correu bem'"

- "Resultados: CGD tem 370 milhões de parte para impacto da crise"

- "Marcelo Confiante: 'Orçamento vai passar'"

- "Maria João Abreu: A atriz que nunca teve medo de ser popular'"

Jornal de Notícias:

- "Medicamentos mais caros em ano de pandemia"

- "Champions no Porto em bolha sanitária"

- "Pinto da Costa: 'Depois da vergonha em Lisboa é preciso limpar a má imagem'"

- "Liga: Estádios recebem 16 mil adeptos da última jornada"

- "Covid-19: Dois concelhos recuam para as restrições de abril e 12 ficam em estado de alerta"

- "Justiça: Morreu 'Palito', o homicida que andou em fuga 34 dias"

- "Porto: Moreira adia decisão sobre nova ponte no Douro"

- "Israel: Exército lança ataque terrestre em Gaza"

- "Maria João Abreu 1964-2021: Um adeus que não estava no guião"

Inevitável:

- "Entrevista a Vítor Rodrigues, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que já conta com quase 15 mil voluntários: 'Há situações em que o transporte de doentes é desumano'"

- "Época balnear arranca este fim de semana e falhar máscara pode valer multa"

- "Um roteiro pelos museus inesperados de Portugal"

- "Sporting: Governo e Medina assumem que festa não correu bem"

- "Presidente do Supremo de saída, critica mega-processos"

- "Maria João Abreu: A atriz que teve o talento de se tornar íntima de todos"

Negócios:

- "Governo quer agilizar entradas em bolsa e facilitar as saídas"

- "Autárquicas podem ditar futuro de Rio e do próximo OE"

- "Caixa reforça imparidades com 532 milhões de euros em risco"

- "Energia: Vendas de ativos dão 300 milhões à EDP"

- "Condomínios: PSD quer tornar mais eficaz cobrança de dívidas"

- "Entrevista a Maria Luísa Lima: 'O medo dos outros vai manter-se durante algum tempo''"

- "Pensar o futuro da água que daqui a 20 anos irá faltar em Portugal"

- "Estarão as empresas mais verdes? Atenção ao 'greenwashing'"

Expresso:

- "Marcelo Rebelo de Sousa sobre a festa do Sporting: 'Espero que aprendam. São todos responsáveis"

- "A festa 19 anos depois"

- "PSP contra festejos e autocarro"

- "Eanes lidera 28 chefes militares contra ministro"

- "Governo avança com fusão de organismos do Estado"

- "Salvador Sobral, um músico em busca do desconforto"

- "Fiéis em Fátima ultrapassam limites da pandemia"

- "Cancro da mama subiu 40% desde janeiro"

- "500 euros para quem completar estudos"

- "Casos como o de Odemira repetem-se"

- "Costa sem lugares vagos em Bruxelas"

- "Luis Filipe vieira pagou viagens em jato de luxo"

- "Costa reúne-se com João Lourenço e Filipe Nyusi"

- "Bélgica rejeita 10 de junho de Marcelo"

- "Morreu Maria João Abreu"

A Bola:

- "City avança para Nuno Mendes: Ingleses já falaram com o Sporting e vão fazer proposta pelo lateral-esquerdo"

- "Porro falha o dérbi... e o Europeu"

- "Portugal 'salva' UEFA: Dragão confirmado como palco da final"

- "Benfica: Fórmula do clássico copiada para amanhã"

- "FC Porto: Bruno Costa volta a casa para ficar"

- "Vem aí o dérbi: É a primeira vez que o Sporting vai à Luz como campeão"

- "Inglaterra: Bruno Fernandes marca, mas Liverpool vence com calcanhar de Diogo Jota"

Record:

- "Dérbi a doer: Jesus e Amorim querem equipas a dar tudo na Luz"

- "Palhinha vai ser aumentado"

- "Renovação de Svilar suspensa"

- "FC Porto: Conceição admite parar: Treinador não exclui tirar ano sabático"

- "Famalicão: Ivo Vieira vai renovar"

- "Liga: DGS recusa público esta jornada"

- "V. Guimarães: Agora é a vez de Moreno: Bino deixa comando técnico"

O Jogo:

- "Público é má notícia: Liga pediu à DGS que autorizasse adeptos nas duas últimas jornadas, mas executivo recusou solução equitativa"

- "Ministra diz ser um 'evento teste' e não 'um regresso aos estádios'"

- "Champions: UEFA confirma final no dragão"

- "Sporting: 'Ganhou em Braga e ficou com o título na mão', a O Jogo Jardel analisa o percurso do campeão e elogia Amorim"

- "Benfica: Dérbi para fugir à maior seca"

- "V. Guimarães: Moreno rende Bino no banco"