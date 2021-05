Funeral de Maria João Abreu realiza-se sábado em Lisboa

O funeral da atriz Maria João Abreu, que morreu na quinta-feira, aos 57 anos, realiza-se no sábado, na Igreja São João de Deus, em Lisboa, segundo a SIC, estação televisiva onde trabalhava.

O velório terá início às 11:00 e a missa de corpo presente está marcada para as 17:00, seguindo depois o corpo para o crematório no Alto de São João, pelas 18:00.

Nascida em Lisboa, a 14 de abril de 1964, Maria João Gonçalves Abreu Soares iniciou a carreira profissional no teatro, em 1983, quando, com 19 anos, se estreou profissionalmente no Teatro Maria Matos, no musical "Annie", de Thomas Meehan, dirigido por Armando Cortez.

A televisão foi o meio em que mais trabalhou e que lhe deu maior visibilidade, tendo participado em mais de 60 programas, entre telefilmes, séries e telenovelas, mas era o teatro que assumia como a sua grande paixão.

No cinema, trabalhou com Jorge Silva Melo, João Mário Grilo, António-Pedro ou Vicente Alves do Ó, entre outros, com destaque para o seu papel em "A Mãe É que Sabe" (2016), de Nuno Rocha.