Estes insetos comem as nossas casas!

Esta praga é particularmente comum na nossa Região. Até ao momento, são conhecidas 2 espécies de térmitas na Ilha da Madeira, embora a que detém mais importância será certamente a térmita de madeira seca, que ataca as nossas habitações, cientificamente conhecida como Cryptotermes Brevis. Esta praga costuma ser “invisível” e pouco detetável, mas deixa vestígios evidentes da sua ocupação nas nossas habitações.

As térmitas são insetos que se alimentam de madeira e de materiais compostos por celulose, sendo destruidoras ocultas e que se reproduzem nas estruturas de instalações domésticas, comerciais e industriais. Esta praga pode provocar prejuízos elevados, desvalorizando o seu património. O seu alimento preferido é a madeira não tratada, causando estragos em elementos estruturais, pavimentos e rodapés, especialmente nos pisos superiores dos edifícios, colocando os alicerces em risco.

Como podemos identificar a presença de térmitas?

- Pelas asas que se acumulam nas janelas e claraboias durante os meses de Maio a Agosto (períodos de reprodução);

- Pelos montículos de dejetos (granulado) que se acumulam nos soalhos, debaixo dos móveis ou junto de rodapés. Estes montículos podem ter diferentes tonalidades. Esbranquiçadas, amareladas, avermelhadas ou pretas, consoante o tipo de madeira que a formiga-branca ingerir.

- Observar o tipo de orifícios que se encontram nas madeiras, salientando-se que as térmitas são oportunistas, aproveitando os buracos provocados pelo caruncho para se introduzirem nas madeiras. No entanto, enquanto os orifícios provocados pelo caruncho se mantêm abertos, quando há formiga-branca (térmitas) esses orifícios encontram-se cobertos por uma película protetora.

As térmitas precisam de 3 coisas para sobreviver: Humidade, Comida e Proteção.

Quando estas condições estão presentes, a atividade das térmitas pode não só estar presente, mas também prosperar. Então, devemos eliminar tais condições, para deste modo reduzir a atividade de térmitas dentro ou em redor ou em nossas casas.

Como podemos evitar uma infestação?

- Se vai construir de novo, poderá evitar usar madeiras nas infraestruturas do telhado ou só usar madeiras pré-tratadas;

- Se habita uma casa de betão, basta ter muita atenção ao estado das peças de mobiliário, arte, livros e outros artefactos que lá introduz e, por outro lado, colocar redes finas nas janelas de inícios de Maio aos finais de Agosto;

- Se já habita uma casa com as estruturas em madeira, deverá proceder a rastreios técnicos e a aplicações preventivas sazonais de um biocida preservador da madeira no sótão, calafetar frestas e utilizar armadilhas de luz no sótão;

- Deverá ainda manter-se informado sobre o estado de infestação das habitações que circundam a sua!

Na altura do acasalamento, todas as rainhas e machos têm asas. As rainhas só apresentam asas enquanto jovens, quando abandonam o formigueiro em que foram criadas para acasalar. Por outro lado, os machos são sempre alados, mas o seu objetivo é o mesmo, poder dispersar-se e acasalar. Nesta altura, há uma dispersão massiva de rainhas recém-formadas e de machos, no chamado voo nupcial. O acasalamento dá-se também em voo. Posteriormente, as rainhas vão procurar locais apropriados para estabelecer novas colónias e perdem as asas. Os machos não perdem as asas, mas sobrevivem apenas duas ou três semanas após o voo nupcial.

O que devemos fazer se tivermos móveis com térmitas?

Há imensas casas que têm móveis infestados ou objetos de madeira que são os lares perfeitos para a proliferação de térmitas. Evidentemente que a técnica preferencial deverá ser o controlo através de uma atmosfera controlada, efetuada por profissionais. É, atualmente, a medida mais adequada e com menor potencial de dano face ao controlo em objetos de valor histórico, tais como quadros, mobiliário, livros, entre outros. Em alguns casos, poderemos recorrer à aplicação localizada de biocidas preservadores da madeira por injeção, impregnando as peças com formulações distintas.

Mas existem truques que pode adotar, de forma a conseguir salvar algumas das suas peças. São medidas que estão ao dispor de qualquer pessoa!

- Congelar pequenas peças em arcas congeladoras, durante dois a três dias;

- Expor ao sol, durante 7 dias consecutivos, peças maiores e envolvidas em sacos de plástico preto.

A Woodforever® é uma marca registada do Grupo Extermínio, que tem como finalidade o tratamento, revestimento e conservação das madeiras, recorrendo a soluções certificadas e comprovadas. Tem como objetivo inovar e credibilizar a utilização das madeiras como recurso ambientalmente favorável.

A Woodforever® oferece ainda uma gama de serviços e produtos inovadores, eficientes e certificados contra agentes biológicos destruidores da madeira, tais como os carunchos, térmitas, formiga-branca e fungos.

