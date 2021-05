'Arts Online' presta hoje homenagem a João Carlos Abreu

Esta quarta-feira, o 'Arts Online' presta homenagem a João Carlos Abreu. O projecto da Secretaria Regional de Turismo e Cultura encerra desta forma, a participação dos actores com a declamação do poema 'Manhãs Novas', por Cristina Ferreira, no Universo de Memórias.

Acompanhe a partir das 19h00 e do Universo de Memórias, Cristina Ferreira a declamar poema de João Carlos Abreu, para ver no portal Cultura Madeira em https://cultura.madeira.gov.pt.