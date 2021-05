JSD Funchal destaca importância do património cultural

A JSD Funchal, em articulação com o Núcleo de Estudantes Social-democratas do Funchal, promoveu a Semana da Cultura para assinalar o Dia Internacional dos Museus que se assinala hoje, dia 18 de Maio. Uma semana que contemplou um conjunto de visitas ao Museu da Quinta das Cruzes, ao Museu de Fotografia da Madeira- Atelier Vicente´s, ao Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro – Torre do Capitão e ao Jardins Monte Palace, entre outros contactos estabelecidos.

Ainda que sublinhando a riqueza da oferta cultural existente no Funchal e o esforço que o Governo Regional tem vindo a fazer na recuperação, reabilitação e requalificação do património cultural – dando, entre outros casos, o exemplo da obra levada a cabo no Convento de Santa Clara ou a intervenção nos tetos mudéjares da Sé Catedral – a JSD entende que, no Funchal, ainda existe margem para reforçar o trabalho que tem vindo a ser realizado, especialmente no que toca à promoção cultural e no que respeita à sensibilização da população para a cultura. Sensibilização essa que é essencial, neste momento, como forma de ajudar as instituições e associações ligadas à cultura, fortemente afetadas, na sua atividade e rendimento, pela pandemia.

“Neste Dia Internacional dos Museus e depois das várias iniciativas que realizamos ao longo desta semana, quisemos destacar não só a importância dos nossos Museus e da riqueza e diversidade que estes influenciam do ponto de vista da nossa oferta cultural mas, também, vincar a necessidade de reforçarmos a sua promoção e, por essa via, chegarmos a novos públicos, particularmente aos mais jovens” explica a JSD Funchal, acrescentando que, neste momento, “a aposta no setor da cultura deve ser uma prioridade, tanto mais quando, a todos os níveis, existem agentes culturais que carecem de apoio e de incentivo para continuarem a trabalhar”.

Paralelamente, reforçam os Jovens Social-democratas, é fundamental que se ganhe maior consciência acerca do papel que a cultura pode vir a desempenhar para o futuro da Região, entendida enquanto um dos seus atrativos turísticos. “Um destino turístico como a Madeira tem de saber preservar o seu património cultural e a artístico, apoiando os seus artistas e criadores, quer na perspetiva de salvaguardar a sua identidade, quer enquanto oportunidade para a criação de novos negócios e novas ofertas culturais que, ao mesmo tempo, resultem a favor da economia e sirvam o propósito de afirmação cultural” referem, frisando que “não basta criar projetos de incentivo à cultura, é necessário torná-la mais acessível e menos dispendiosa à população, sobretudo aos jovens”.

JSD que, neste dia, lança o apelo para que a população usufrua desta oferta cultural e contribua, dessa forma, para a sua valorização e preservação.