Jornadas Locais do PSD focaram-se no património edificado e natural

As Jornadas Locais do PSD, que se realizaram ontem e hoje, em Machico, focaram-se também no património edificado e natural, com destaque para o investimento que tem sido realizado pelo Governo Regional nesta área.

Um dos exemplos é a Quinta de São Cristóvão, na freguesia de Machico, cuja construção foi concluída em 1692. "Trata-se um solar tradicional madeirense, que foi doado à Região em 1987 e restaurado no ano 2000, pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, para servir como Casa do Artista. Função que desempenhou até Agosto de 2019, altura em que foi convertido em solar visitável", refere nota do PSD.

Os social-democratas indicam ainda que a última visita do programa das Jornadas foi ao Centro Florestal da Macaronésia, criado no âmbito do projeto Valorização e Conservação dos Percursos Florestais na Macaronésia – VALCONMAC, que teve início em 2017. Este centro, que pode ser visitado na Quinta do Santo da Serra, tem por objetivo informar e divulgar o trabalho desenvolvido em prol da floresta do arquipélago da Madeira, desde a descoberta da ilha, até às atualidade, numa perspetiva de valorização e conservação dos recursos florestais existentes.