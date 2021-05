O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, disse que “a CMF tem procurado dar uma multidisciplinaridade aos temas culturais que apoia".

Na apresentação de 'Equilíbrio: As nossas árvores', da autoria de Rodrigo Camacho, referiu que este projecto vem relevar uma nova dimensão da cidade, nomeadamente uma dimensão que trabalha o património arbóreo.

Esta é uma iniciativa apoiada pelo programa da autarquia de atribuição de apoios anuais ao associativismo, no valor de 4100 euros.

'Equilíbrio: As Nossas Árvores' é um roteiro cultural alternativo que cobre árvores interessantes do Funchal. Por meio de um aplicativo móvel, os utilizadores poderão adquirir informação sobre as árvores, assim como aceder a criações de artistas e histórias locais dedicadas a cada uma dessas árvores.

O presidente frisou que apesar deste projecto fazer parte da programação anual do Município do Funchal, será envolvido na programação da Capital Europeia da Cultura, de forma a poder enriquecer a candidatura.

"Todos estes contributos são preciosos para podermos ter uma candidatura diferenciadora das restantes dez cidades e que albergue todas as dimensões culturais da cidade, e a nossa identidade", rematou.