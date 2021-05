Bruno Melim recorda proposta sobre a criação do 'banco de terrenos'

O líder da JSD-Madeira, Bruno Melim, visitou esta quarta-feira os Engenhos do Norte, no Porto da Cruz, incursão que o fez recordar uma proposta apresentada sobre a criação do banco de terrenos, de forma a "cativar os mais jovens para projectos que, ligados a esta área, posam primar pela inovação e empreendedorismo".

Reconhecendo algumas dificuldades jurídicas no que diz respeito à compatibilização com os direitos de propriedade, o também deputado do PSD-Madeira referiu que esta poderia ser uma via para que se aproveitassem os terrenos rústicos e disponibilizassem terrenos para quem quisesse trabalhar, reforçando ainda a prevenção de incêndios nestas localidades.

Além disso, Bruno Melim acrescentou que esta seria eventualmente uma forma de facilitar a produção agrícola a quem não tem essa possibilidade, numa oferta que teria de ser acompanhada pelos necessários incentivos aos mais jovens, de modo a que também estes pudessem encontrar, na agricultura, uma resposta profissional.

É fundamental que tenhamos cada vez mais presente que a dinamização da economia local dependerá, também, dos apoios e dos incentivos que sejam dados aos mais jovens para participarem, activamente, neste processo de retoma. Bruno Melim

A visita, inserida num períplo de iniciativas de proximidade, passou por entender como funcionava o processo de elaboração do Rum Agrícola e também a maneira como ao logo dos anos foram sendo ultrapassados vários obstáculos neste mercado cada vez mais proeminente, quer na Madeira quer a nível internacional.

Os jovens social-democratas perceberam que, a curto prazo, o maior entrave que se coloca aos Engenhos do Norte passa pela falta de mão-de-obra especializada e que, a médio prazo, o maior desafio consiste em encorajar os agricultores locais para a contínua aposta nas plantações e em atrair jovens agricultores para este mercado.