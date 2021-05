Nuno Batista reforça importância de apoios sociais no combate à pandemia

A coligação ‘Acredita Porto Santo’- que reuniu na passada terça-feira com a secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar – enaltece a particular preocupação do Governo Regional, através desta Secretaria, em disponibilizar, ao Porto Santo, cerca de 460 mil euros para "acudir e proteger socialmente diferentes extratos sociais e classes profissionais prejudicadas pelos efeitos económicos da pandemia covid-19".

Nuno Batista, citado em nota de imprensa, referia-se concretamente ao FAROL (dotação de 20 mil euros), FEAS II (dotação de 200 mil euros) e ao projecto social Porto Santo Inclusivo (dotação de 240 mil euros), para sublinhar a "importância" da aplicação destas medidas de apoio.

O candidato às próximas autárquicas lançou, por isso, um apelo à população do Porto Santo para que “concorra e faça proveito destes apoios sociais, que estão ao dispor nas diferentes entidades parceiras da SRIC, de modo a que estas verbas sejam executadas na sua plenitude no decurso de 2021".

Tal significa, que "haverá dinheiro a circular na nossa economia” a despeito o do actual contexto socioeconómico, frisou.

Deixou ainda a promessa:

Assim que entre em funções, a minha equipa terá como ação prioritária lançar um pacote de medidas sociais complementares, de modo a diminuir o impacto da sazonalidade que acresce aos efeitos de médio e longo prazo provocados pela pandemia.

"Em breve" será apresentado o programa eleitoral onde essas medidas estarão inseridas", acrescentou.

Recorde-se que este encontro vem na sequência de outras iniciativas semelhantes levadas a cabo pela candidatura da Coligação ‘Acredita Porto Santo’, que une PSD e CDS e que já reuniu anteriormente com os governantes Susana Prada, Eduardo Jesus, Pedro Ramos e Humberto Vasconcelos, no intuito de criar sinergias futuras com o Governo Regional no desenvolvimento de políticas estratégicas, em rede, para a Ilha Dourada.