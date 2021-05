Madeira é das regiões da Europa que mais testam

A Madeira continua a ser uma das regiões do país e da Europa que mais testes faz à covid-19. Isso mesmo volta a dar conta o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), no seu balanço semanal ontem actualizado.

Contas feitas, a Região realiza mais de 5 mil testes por 100 mil habitantes. No todo nacional esses números situam-se no patamar logo abaixo, entre os 2.500 e 4.999 testes, o mesmo escalão em que se encontra o arquipélago dos Açores.

Esta análise refere-se aos dados referentes à semana de 3 a 9 de Maio. Tendo em conta os números divulgados pela Direcção Regional de Saúde, no seu boletim epidemiológico, no período em apreço, a Região realizou 12.260 testes PCR e 6.572 testes rápidos de antigénio.

Até ontem, registava-se um cumulativo de 409.829 amostras processadas para teste de RT-PCR, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM. No que diz respeito aos testes rápidos de Antígeno, já foram realizados 54.923 testes.