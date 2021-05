Cruzeiros regressam à Madeira em Junho

O navio da Mystic Cruises, de Mário Ferreira, ficou concluído durante a pandemia e esteve a navegar pelas Canárias. Será, agora, o responsável peloa retoma do segmento de cruzeiros nos Arquipélagos da Madeira e dos Açores, já no próximo mês de Junho.

Há duas semanas, o Governo Regional pronunciava-se pela retoma do sector dos cruzeiros, que parece agora verificar-se com o ‘World Voyager’ a fazer escala no Porto do Funchal no próximo dia 9 de Junho.

Mário Ferreira, presidente da Mystic Cruises, anunciou na sua página de Facebook que o itinerário a passar pelos arquipélagos portugueses já tem reservas abertas, no site nicko-cruises.de, para uma viagem de 14 dias. O embarque é feito a 28 deste mês, em Santa Cruz de Tenerife, com o navio a partir desta ilha das Canárias no dia seguinte, 29 de Maio.

Seguem-se dois dias de navegação em alto-mar, para chegar aos Açores a 1 de Junho. O ‘World Voyager’ atraca em Ponta Delgada (São Miguel) a 1 de Junho, na Praia (Graciosa) a 2 de Junho, no Corvo e nas Lajes (Flores) a 3 de Junho, na Horta (Faial) a 4 de Junho, nas Lajes do Pico (Pico) a 5 de Junho, na Praia da Vitória (Terceira) a 6 de Junho, e na Vila do Porto (Santa Maria) a 7 de Junho. Passa, assim, por oito das nove ilhas dos Açores, deixando de fora São Jorge.

Segue, então, para a Madeira, chegando ao Porto do Funchal a 9 de Junho, onde é feito o desembarque do final deste itinerário do ‘World Voyager’. O cruzeiro, na Madeira, inclui uma visita panorâmica à ilha, com visita ao Jardim Botânico.

O ‘World Voyager’, com capacidade para cerca de 200 passageiros e 100 tripulantes, foi baptizado nas águas de Viana do Castelo, em Agosto do ano passado. É o segundo navio da companhia de cruzeiros portuguesa registado no MAR, ostentando o nome ‘Madeira’ no casco e a bandeira portuguesa na popa, depois do ‘World Explorer’.

O navio terá custado cerca de 70 milhões de euros, tem 126 metros de comprimentos, 19 metros de largura e 4,7 metros de calado. É impulsionados por motores híbridos (diesel/eléctrico) Rolls Royce 9.000 kw e um sonar de alta tecnologia que permite navegar mais além, por entre o gelo.