Machico congratula Adriana Viveiros por sagrar-se vice campeã em marcha sub-20

A Câmara Municipal de Machico congratula a jovem atleta machiquense Adriana Viveiros, pela conquista da medalha de prata na taça da Europa de marcha sub-20, que teve lugar, este domingo, 16 de Maio, na cidade de Podebrady, na República Checa.

É com enorme satisfação que o Município parabeniza a jovem que nos últimos anos tem vindo a destacar-se nesta área particular do atletismo, bem como o seu treinador Manuel Almeida, e o clube que representa: a ADRAP.

Adriana Viveiros foi segunda com o tempo de 47.01 minutos, tendo ainda sido determinante para Portugal conquistar o título europeu em termos colectivos, contando ainda com as atletas Inês Mendes (5. Lugar individual) e Bruna Marques (16.)

Em nota dirigida à imprensa, a autarquia sublinha ainda que este resultado é também "a melhor prestação portuguesa alcançada".