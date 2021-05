Calor leva madeirenses às praias (assista ao vídeo)

O calor que se fez sentir no dia de hoje e que deverá se manter durante a semana levou muitos madeirenses a sair de casa e aproveitar o calor à beira mar com as praias a registar boa afluência de banhistas, sobretudo na costa Oeste.

São algumas centenas de pessoas que procuraram o melhor lugar para estender a toalha notando-se um aligeirar da preocupação em usar máscara ou manter o devido distanciamento social nem sempre possível quando os banhistas estão dentro de água, embora em terra fosse notório algum espaçamento entre diversos grupos.

De resto, este ano a praia da Calheta foi novamente galardoada com a Bandeira Azul fazendo parte do lote de 16 praias que o júri do Programa Bandeira Azul decidiu atribuir para a época balnear 2021.